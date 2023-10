Ospedale San Paolo | aggrediti guardia giurata e medico di turno

Leggi su anteprima24

(Di martedì 3 ottobre 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoSono circa le 13:00 di ieri, quando giunge nel pronto soccorso dell’Sandi Napoli un uomo in evidente stato di ebrezza alcolica. Non si conoscono ancora i del gesto ma, da quanto riferito, il paziente avrebbe brutalmente aggredito lae l’urologo di. Tre giorni di prognosi per il camice bianco e altrettanti per la. Naturalmente è stata sporta denuncia contro ignoti. Per Giuseppe Alviti, leader Associazione dell’Associazione Nazionale Guardie Particolari Giurate, è il tempo di presidiare i pronto soccorso con uomini dell’esercito in antisommossa, in aggiunta alle guardie giurate, prima che accada il peggio. L'articolo proviene da Anteprima24.it.