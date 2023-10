Ore d’ansia per Fedez | i genitori del cantante rompono il silenzio | “Sta un po’ meglio | dobbiamo essere forti per lui”

Leggi su tpi

(Di martedì 3 ottobre 2023) Come staoggi 3 ottobre 2023: le condizioni di salute delSono ore di preoccupazione per, ricoverato al Fatebenefratelli di Milano dallo scorso 28 settembre in seguito a due ulcere che hanno causato un’emorragia interna: a rompere ilsulle condizioni di salute delsono stati idel rapper. Intercettati dai giornalisti fuori dal nosocomio milanese, Annamaria Berrinzaghi e Franco Lucia hanno dichiarato: “Sta un po’, noiper lui”. Secondo quanto riferito dal Corriere della Sera,è stato sottoposto a un nuovo intervento chirurgico nella serata di domenica 1 ottobre e ad un’altra trasfusione in seguito a un nuovo episodio di ...