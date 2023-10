Operazione anti-camorra | 31 Provvedimenti cautelari a Napoli

Leggi su puntomagazine

(Di martedì 3 ottobre 2023): 31 Indagati in custodia cautelare per traffico di stupefacenti e detenzione illecita La Polizia di Stato e l’Arma dei Carabinieri, in particolare i poliziotti della Squadra Mobile della Questura di, delle Sezioni Investigative del Servizio Centrale Operativo (S.I.S.C.O.), dei Commissariati di P.S. “Ponticelli” e “Poggioreale” ed i militari dei Nuclei Investigativi dei Carabinieri die Torre Annunziata, hanno eseguito, su delega del Procuratore della Repubblica Distrettuale f.f., un’ordinanza di custodia cautelare, emessa G.I.P. del Tribunale di, su richiesta della Direzione Distrettualemafia, nei confronti di 31 destinatari ritenuti, a vario titolo, gravemente indiziati di associazione ...