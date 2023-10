OnShop | pagamenti online accessibili a tutti

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 3 ottobre 2023) (Adnkronos) - •è il primo Digital Cash, una rivoluzionaria soluzione di pagamento che elimina la necessità di carte di credito o conti bancari per gli acquisti. • L'esperienza di acquisto consi caratterizza per la sua semplicità sia nel punto vendita fisico sia, con un processo intuitivo che richiede pochi step. • Il metodo offre vantaggi ai clienti finali e alle aziende di e-commerce che desiderano accettarein contanti in modo conveniente, senza costi fissi e con maggiore sicurezza. Roma, 3 ottobre 2023 . https://amzn.to/46dBl0E il primo Digital Cash che permette acquistisenza l'ausilio di carte, wallet o conti bancari, si inserisce con audacia nel mondo sempre più digitale del commercio elettronico, rivoluzionandone l'esperienza e le ...