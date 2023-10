Only Murders in the Building | annunciato il rinnovo | arriva la quarta stagione!

Disney+ ha appena svelato chein the Building , la popolare serie originale comedy prodotta da 20th Television, è stata rinnovata per una quarta stagione: ricordiamo che l'attesissimo finale della terza stagione, ...È appena calato il sipario sulla terza stagione diin the Building ma Hulu ci avvisa che il viaggio del trio di investigatori amatoriali Charles, Oliver e Mabel ( Steve Martin , Martin Short e Selena Gomez ) "è ancora lontano dalla fine". ...

Disney+ annuncia la quarta stagione di Only Murders in the Building Tuttosport

Only murders in the building avrà la sua quarta stagione Agenzia ANSA

After all, he was at the Arconia when another murder was committed in the building…. How to watch: Season 3 of Only Murders in the Building is now streaming on Hulu. Kristy Puchko is the Film Editor ...After three seasons of Only Murders in the Building, certain aspects of the show have become all too predictable. For example, in the finale, a killer will inevitably be revealed—but there will be a ...