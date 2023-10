Omicidio Willy | Marco Bianchi riprenderà gli studi | corsi serali nella casa circondariale di Pescara

Leggi su open.online

(Di martedì 3 ottobre 2023) Lo scorso 12 luglio la sentenza d’appello per l’diMonteiro Duarte aveva fatto cadere l’ergastolo ricalcolando la condanna per i fratelli Gabriele ea 24 anni di carcere. I due sono risultati colpevoli del pestaggio del 21enne a Colleferro (Roma), morto la notte del 6 settembre 2020. Oggi,il suo percorso di istruzione alladi San Donato a. Iimpegnerannoe altri sette detenuti che hanno fatto richiesta dalle 23 alle 31 ore settimanali, in base all’anno frequentato. Le lezioni, uguali a quelle previste dall’istruzione per adulti, saranno organizzate dall’istituto superiore Aterno Manthoné di ...