Omicidio Furci Siculo | ex poliziotto Giuseppe Catania ucciso a fucilate da Gaetano Nucifora per una partita a carte

Secondo i carabinieri ci sarebbero rancori personali alla base dell'avvenuto ieri pomeriggio aSiculo (Me). L'uomo ucciso con colpi di fucile alla testa Giuseppe Catania, 63 anni, ex agente della squadra Mobile di Messina, ora in pensione era conosciuto ...Secondo i carabinieri ci sarebbero rancori personali alla base dell'avvenuto ieri pomeriggio aSiculo (Me). L'uomo ucciso con colpi di fucile alla testa Giuseppe Catania, 63 anni, ex agente della squadra Mobile di Messina, ora in pensione era conosciuto ...

Omicidio nel Messinese: ucciso un ex poliziotto a Furci Siculo RaiNews

Giuseppe Catania "giustiziato" a Furci Siculo, in carcere Nucifora. Per l'omicidio dell'ex poliziot Gazzetta del Sud - Edizione Messina

Secondo i carabinieri ci sarebbero rancori personali alla base dell’omicidio avvenuto ieri pomeriggio a Furci Siculo (Me). L’uomo ucciso con colpi di fucile alla testa Giuseppe Catania, 63 anni, ex ag ...A Furci Siculo, questa mattina, poca voglia di parlare. La comunità è ancora sotto choc dopo l’omicidio di ieri sera. Chi lo fa ricorda Pippo Catania come ...