Omar Sivori il genio che portò il tunnel in Italia

(Di martedì 3 ottobre 2023)UN GENIALE FARABUTTO Ieri sarebbe stato il compleanno di. Riportiamo lo splendido ritratto scritto da Remo Gandolfi per ilnostrocalcio.it “Il calcio è un gioco di squadra”. Quante volte abbiamo sentito questa frase ? Forse migliaia … nelle interviste a calciatori e allenatori, nei dibattiti calcistici, perfino nei campetti di periferia o nelle istruzioni dei “Mister” dei settori giovanili. E’ forse il “cliché” più conosciuto e condiviso del calcio. Vale per tutti da sempre, a tutte le latitudini e fin dagli albori del gioco del calcio. Per tutti tranne uno; Enrique. Per “El Cabezon” (così chiamato per il suo cranio “importante” arricchito da folti capelli neri) il calcio è stato magia, sberleffo, invenzione, provocazione, furbizia … tutto meno che ...