Oltre i numeri La Nadef ci ricorda che destra e sinistra esistono Ed è una buona notizia

(Di martedì 3 ottobre 2023) Era pensabile che dal prossimo gennaio si mettesse la parola fine al taglio del cuneo fiscale? Onestamente, no. Era immaginabile che, varata la delega fiscale, non si desse un segnale tangibile in una delle direzioni (la riduzione del numero delle aliquote) intorno a cui ruota la delega stessa? Francamente, no. Era ipotizzabile che, dopo aver posto il tema della demografia al centro dell’azione del governo, non si desse una qualche indicazione in quel senso? Chiaramente, no. Era mai possibile che non si creasse un qualche spazio per i rinnovi dei contratti del settore pubblico? Decisamente, no. Insomma, più si guarda dentro i prevedibili contenuti della prossima legge di bilancio più si arriva alla conclusione che gli stessi – con le ovvie differenze identitarie in tema, per esempio, di fisco o di politiche demografiche – sarebbero stati fatti propri da qualunque, ma proprio da ...