L'quest'anno è stato da: grazie anche a un meteo che i tedeschi chiamano "Kaiserwetter" (tempo imperatore) connotato da sole e cielo azzurro, sono stati circa 7,2 milioni i visitatori ......tanti tedeschi e non solo a cercare di entrare nelle lunghe liste per lavorare all'. L'... Ilè del 1985 con 7,1 milioni di partecipanti, mentre il numero più basso è stato segnato nel ...

Oktoberfest record con 7,2 milioni di visitatori Agenzia ANSA

Oktoberfest, retribuzione da 5.200 euro per cameriera: ma i turni possono superare le 12 ore per i 16 giorni ilgazzettino.it

Il record è del 1985 con 7,1 milioni di partecipanti ... anno vengano spillati circa 7 milioni di litri di birra che rimane ovviamente la regina dell’Oktoberfest. Il biondo nettare dei tedeschi viene ...Qui, i sorrisi e la gentilezza non sono sufficienti; ci vuole un fisico d'acciaio: bicipiti e tricipiti, una schiena allenata e piedi da maratoneta ...