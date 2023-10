Nuovo dialogo Grecia-Turchia C’entrano anche gli Usa

Leggi su formiche

(Di martedì 3 ottobre 2023) La stabilità del Mediterraneo viene prima di questioni personali (pur rilevanti). Semplificando, potrebbe essere questa la direttrice di marcia imboccata dai governi didopo l’incontro al Palazzo di Vetro dell’Onu tra Kyriakos Mistotakis e Recep Tayyip Erdogan che, di fatto, apread un’agenda fitta sull’asse Atene-Ankara. Troppo rilevanti le partite che si stanno giocando, all’ombra della guerra in Ucraina, nel Mare nostrum: dall’energia ai migranti, dalla difesa alle privatizzazioni. Per cui entrambi potrebbero avere giovamenti da questo: lapuò sfruttare l’uscita dalla crisi per valorizzare il proprio ruolo importante nella macro regione (dove è in arrivo un accordo con Amazon), mentre laha oggi bisogno di una ...