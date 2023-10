Nuovi sbarchi a Lampedusa nel decennale della strage

Leggi su agi

(Di martedì 3 ottobre 2023) AGI - Sbarcati a Cala Galera, a, 40 migranti, nel giorno del decimo anniversariodel 3 ottobre 2013, quando davanti all'isola morirono 368 migranti. Iarrivati sono partiti dalla Libia, dal porto di Zwara: sarebbero pakistani, egiziani, siriani, sudanesi e bengalesi, intercettati nella notte dalla Guardia di finanza. Avrebbero pagato per la traversata 4 mila dollari. Ieri erano approdati in 158 nel corso di sei. Sono 196 le persone ospiti dell'hotspot. Otto arrivi in Sardegna Altri otto migranti - tutti algerini senza documenti - tra i quali una donna, sono sbarcati ieri sera nel Cagliaritano. I carabinieristazione di Pula li hanno rintracciati sulla strada provinciale 71, all'altezza del km 4. Il gruppo era arrivato poco prima sulla ...