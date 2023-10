Nube di fuoco in cielo | le immagini da brividi

(Di martedì 3 ottobre 2023) Grande paura nell'Oxforshire, in Inghilterra. Una grande palla diè apparsa nela causa del maltempo. Pare che un fulmine abbia colpito almeno una cisterna a ...

(Adnkronos) – Una nube di fumo “molto denso” a Milano in corso Lodi, all’interno della discoteca Lime, richiede l’intervento dei vigili del fuoco . ...

Grande paura nell'Oxforshire, in Inghilterra. Una grande palla diè apparsa nel cielo a causa del maltempo. Pare che un fulmine abbia colpito almeno una cisterna a ...Incendio nella concessionaria di Olbia, i danni e cosa sappiamo I vigili delsono accorsi in massa mente una grandenera si alzava in cielo. Era visibile da diversi chilometri di distanza ...

grosso incendio in zona industriale: 30 uomini vvf in azione Olbiapuntoit

Esplosione nella carrozzeria e fiamme nella concessionaria Saba di ... Gallura Oggi

Tragedia sfiorata nel pomeriggio di ieri a Villa Caldari, frazione di Ortona, in provincia di Chieti: un autobus di linea con a bordo un gruppo di 20 studenti di ritorno dalla mattinata a scuola ...Due vigili del fuoco hanno avuto bisogno di accertamenti medici ... Si tratta dello stabilimento di Ca.Re. Alte fiamme e una grossa nube di fumo sono state subito notate dai residenti della zona, ...