Non è vero che la Svezia ha confermato la distruzione di tutti i carri armati donati all’Ucraina

(Di martedì 3 ottobre 2023) Il 26 settembre 2023 è stato pubblicato su Facebook un post in cui si afferma che laavrebbe «» la perdita die dieci i «Leopard 2A5» consegnati all’esercito ucraino come aiuti militari contro l’invasione militare russa del Paese. Questi, si legge ancora nel post in questione, sarebbero stati «completamente polverizzati» dall’esercito russo «a ovest di Svatovo». Si tratta di una notizia infondata. Il 24 febbraio 2023 laaveva annunciato l’invio in Ucraina di alcuni armamenti pesanti, tra cui 10Stridsvagn 122 (Strv 122), il principale carro armato utilizzato dall’esercito svedese. Questo carro armato svedese è una rielaborazione migliorata ...