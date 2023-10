‘Non è l’Arena’ chiuso perché dava fastidio? Mi aspetto che i giornalisti di La7 dicano qualcosa

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 3 ottobre 2023) Adesso cosa faranno e cosa diranno Enrico Mentana, Gaia Tortora, Lilli Gruber, Giovanni Floris, Corrado Formigli, Massimo Gramellini, Diego Bianchi, Marianna Aprile, Luca Telese e tutti i big di La7 alla luce di quanto scrivono e argomentano i giudici del Tribunale del Riesame di Firenze sulla brutta vicenda dell’improvvisa chiusura anticipata del programma Non è l’Arena e dell’allontanamento del giornalista e conduttore Massimo Giletti, giornalista da anni sotto scorta per le minacce della mafia, da parte dell’editore Urbano Cairo? Si schiereranno, una buona volta, prendendo una posizione chiara verso Giletti che più volte ha denunciato il suo pressoché isolamento e l’assenza di solidarietà di suoi stessi colleghi di rete? Biasimeranno il loro editore? Nell’autonomia dei loro programmi affronteranno la vicenda della chiusura di Non è l’Arena? Rispettare il pubblico significa ...