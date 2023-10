Nobel | premio per la Fisica 2023 a Pierre Agostini | Ferenc Krausz e Anne L' Huillier

(Di martedì 3 ottobre 2023) Roma, 3 ott. - (Adnkronos) - L'Accademia reale svedese delle scienze ha deciso di assegnare ilper laal francese(Ohio University, Usa), all'austriaco-ungherese(Max Planck Institut, Monaco di Baviera) e alla franco-svedeseL'(Università di Lund, Svezia)“per i metodi sperimentali che generano impulsi di luce ad attosecondi per lo studio della dinamica degli elettroni nella materia”.

Milano, 2 ott. (Adnkronos Salute) - Il Premio Nobel per la Medicina 2023 va a Katalin Karikó e Drew Weissman per le scoperte che hanno "portato ...

Per la seconda volta nella storia del Premio Nobel è stato premiato un vaccino . Quello del Covid -19, la pandemia che ci ha colpito nel 2020 e che ...

ROMA – Il premio Nobel per la Medicina 2023 è stato assegnato all’ungherese Katalin Karikó e all’americano Drew Weissman per avere gettato le basi ...

A Stoccolma l'Accademia di Svezia annuncia i vincitori dei riconoscimenti 2023per la fisica a Pierre Agostini, Ferenc Krausz e Anne L'Huillier per l'invenzione degli attosecondi, i segnali più brevi mai creati dall'uomo e che promettono di aprire la via a una nuova ...Premiati per avere creato i segnali più brevi mai prodotti ...

