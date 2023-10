Nobel per la Fisica a Agostini | Krausz e L' Huillier

(Di martedì 3 ottobre 2023) Il premioper la2023 è stato assegnato a Pierre, Ference Anne L’. "I loro esperimenti – è spiegato nella nota di accompagnamento al premio da parte del Comitato– hanno fornito all’umanità nuovi strumenti per esplorare il mondo degli elettroni all’interno degli atomi e delle molecole. Hanno dimostrato una tecnica per creare impulsi di luce estremamente brevi che possono essere usati per misurare i processi rapidi con cui gli elettroni si muovono”.

Leggi Anche Nobel per la Medicina a Karikó e Weissman per i vaccini a mRna anti - Covid L'Accademia Reale delle Scienze ha premiato tre pionieri ...

Gli scienziati sono stati premiati per lo studio degli attosecondi, i segnali più brevi mai creati dall'uomo e che promettono di aprire la via a ...

Va all'asta il 25 ottobre da Bonhams a New York una collezione di lettere, manoscritti, diari ed oggetti personali dello scrittore statunitense John Steinbeck (1902 - 1968), Premiola letteratura 1962, autore di celebri romanzi come Furore , La luna è tramontata e La valle dell'Eden . Il materiale proviene direttamente dalla famiglia della sorella minore del romanziere,...I vincitori della Fisica 2003 sono Pierre Agostini , Ferenc Krausz e Anne L'Huillier . I tre scienziati si sono calati in un mondo speciale, quello degli elettroni, dove tutto è molto piccolo, si muove a ...

Il Nobel per la Fisica 2023 è stato assegnato a Agostini, Krausz e L'Huiller per l'invenzione degli attosecondi, i segnali più brevi mai creati dall'uomo e che promettono di aprire la via a una nuova ...Agostini, Krausz e L'Huiller sono stati premiati con il Nobel per la Fisica 2023 per aver inventato gli attosecondi, segnali più brevi mai creati dall'uomo. La loro ricerca promette di aprire la via a ...