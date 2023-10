Nobel per la Fisica 2023 a Agostini | Krausz e L' Huiller | premiati per l' invenzione degli attosecondi

È un mondo magnifico: danno il Nobel ai due che hanno messo a punto l’ingegneria genetica per il vaccino Covid “e in tal modo hanno salvato ...

L'Accademia reale svedese delle scienze ha deciso di assegnare il Premiola Fisica 2023 al francese Pierre Agostini (Ohio University, Usa), all'austriaco - ungherese Ferenc Krausz (Max Planck Institut, Monaco di Baviera) e alla franco - svedese Anne L'Huillier (...Sono stati premiatiaver inventato gli attosecondi, i segnali più brevi noti all'uomo. Sono Pierre Agostini, Ferenc Krausz e Anne L'Huillier i vincitori del Premio2023la Fisica. E' quanto rende noto l'Accademia Reale delle Scienze. Nello specifico, il premio è stato conferito loroaver inventato gli attosecondi, i segnali più brevi mai conosciuti.

