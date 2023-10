Nobel Medicina | sono stati i vaccini a mRNA e non altre misure i veri alleati contro il Covid

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 3 ottobre 2023) Il 1995 è stato un anno davvero difficile per Katalin Karikó, una ricercatrice nata in Ungheria che lavorava presso l’università della Pennsylvania. Era negliUniti sola con sua figlia allora tredicenne mentre suo marito era rimasto bloccato in Ungheria a causa di un problema con il visto e aveva appena ricevuto una possibile diagnosi di cancro. Come se tutto questo non fosse stato sufficiente, dopo sei anni il suo ateneo le aveva appena comunicato che sarebbe stata “demoted”, cioè non più tenuta in considerazione per la promozione al nostro equivalente di professoressa di ruolo. Questa decisione nasceva dal fatto che le sue ricerche sull’RNA messaggero non avevano portato a nulla di rilevante fino a quel punto e soprattutto Karikó non aveva ottenuto finanziamenti significativi, una condizione essenziale per essere ritenuti ricercatori capaci nelle università ...