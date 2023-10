Nobel medicina per i vaccini Covid | Bassetti attacca i ' no-vax' | Facciano scorta di maalox - VIDEO

"Oggi è un gran de giorno per la salute, un gran de giorno per la scienza e un gran de giorno per i vaccini ". Così il presidente dell'Oms Tedros ...

ROMA – Il premio Nobel per la Medicina 2023 è stato assegnato all’ungherese Katalin Karikó e all’americano Drew Weissman per avere gettato le basi ...

Il 1995 è stato un anno davvero difficile per Katalin Karikó, una ricercatrice nata in Ungheria che lavorava presso l’università della Pennsylvania. ...

In questa intervista, in occasione del Breakthrough Prize in Life Sciences 2021, la scienziata chiarisce alcuni passaggi chiave della storia scientifica legata al suo lavoro sull'mRNA, fondamentale ...Katalin Karikò e Drew Weissman hanno vinto ilper la2023 . Le loro scoperte hanno reso possibile una piattaforma universale per prevenire e curare molteplici patologie, ma soprattutto hanno avuto un ruolo chiave per lo sviluppo ...

L’Accademia reale svedese delle scienze ha deciso di assegnare il Premio Nobel per la Fisica 2023 al francese Pierre Agostini (Ohio University, ...Il Premio Nobel per la fisica va ad Agostini, Krausz e Huillier. I ricercatori sono stati premiati per lo studio della dinamica degli elettroni nella materia.