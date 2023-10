Nobel Fisica 2023 a Pierre Agostini | Ferenc Krausz e Anne L’Huillier

(Di martedì 3 ottobre 2023) (Adnkronos) – L’Accademia reale svedese delle scienze ha deciso di assegnare il Premioper laal francese(Ohio University, Usa), all'austriaco-ungherese(Max Planck Institut, Monaco di Baviera) e alla franco-svedese(Università di Lund, Svezia) “per i metodi sperimentali che generano impulsi di luce ad attosecondi per lo studio della dinamica degli elettroni nella materia”. —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info) L'articolo proviene da Forze Armate News.

