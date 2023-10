No! L’OMS aveva vietato l’uso dell’Ibuprofene nei malati Covid-19

Leggi su open.online

(Di martedì 3 ottobre 2023) «Oggi sappiamo come è andata: dovrebbero essere condannati tutti per strage. E oravi vuole far fare il nuovo va****no (censura dell’utente, ndr). Cogli*ni (censura nostra, ndr)». Questo è il testo che accompagna una delle tante condivisioni dello screenshot di un articolo del 2020, in cui leggiamo: «No ibuprofene, tachipirina ok. Ecco i farmaci da non prendere – L’allarme viene lanciato dall’Organizzazione mondiale della sanità. Chi sospetta un contagio da Coronavirus non deve assumere ibuprofene, uno dei più diffusi antinfiammatori». La narrazione, dunque, vedevietareper i, ma non è andata così. Per chi ha fretta: La narrazione che è tornata a circolare in merito alla presunta dannositànella ...