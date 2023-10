La Disney riporterà nelle saleChristmas in occasione del 30esimo anniversario della sua uscita nel 1993. Il 20 ottobre, il classico d'animazione in stop - motion del regista Henry Selick , nato da un soggetto di ...Christmas: Trailer Italiano del Film Romics da Paura - DaChristmas alla Famiglia Addams a Romics XXXI Si svolgerà sabato 7 ottobre dalle 17 alle 18 , presso il ...

Nightmare Before Christmas torna nelle sale per il 30° anniversario Movieplayer

The Nightmare Before Christmas: 6 curiosità che forse non sai sul film Cinematographe.it

A 30 anni dalla sua uscita, torna nelle sale il capolavoro in stop-motion di Henry Selick basato su un soggetto di Tim Burton.8:00 p.m. to 11:00 p.m. Then the next few weeks include timeless classics including “Tim Burton’s The Nightmare Before Christmas” and Disney’s “Hocus Pocus” which both celebrate a 30th-anniversary ...