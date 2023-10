Niente più smartphone nelle scuole del Regno Unito | favoriscono il bullismo

(Di martedì 3 ottobre 2023)piùdel: queste potrebbe essere una delle nuove importanti novità dell’esecutivo di Sunak. Ad annunciare questa importante novità è la sottosegretaria all’istruzione Gillian Keegan, che scrive su X: “Sappiamo che i cellulari sono fonte di distrazione e diin classe Eppure, il 40% dei quattordicenni riferisce che le loro lezioni sono state interrotte dai telefoni“. Non è chiaro quando questo nuovo regolamento – denominato Decisioni a lungo termine per un futuro migliore – entrerà in vigore. Stando a quanto riferisce il Guardian, però, avverrà molto presto. Mai più...

Circa 4,3 milioni gli elettori chiamati alle urne per il rinnovo del Parlamento. In gioco la politica estera di Bratislava

L'anno scorso dicevo che ottiene tutto dando. Ora fa di: ottiene tutto, dandosenza nemmeno sforzarsi e prendendovi in giro. Perché Perché vi fate prendere in giro", dice Adani in ...5.665 ettari di tenuta per 13mila acri di parco, Althorp è stata "casa" per lady D negli anni... Magnifico il parco, disegnato verso la fine del Seicentomeno che da André Le Nôtre, il ...

Ai padri che uccidono le madri niente più potestà sui figli Today.it