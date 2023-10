(Di martedì 3 ottobre 2023) Il Comune diriapre leper accedere ai contributi per igratuiti o agevolati in base all'ISEE. Un'iniziativa importante per le famiglie che permette di conciliare vita privata e ...

Il Comune di Vinci riapre le domande per accedere ai contributi per igratuiti o agevolati in base all'ISEE. Un'iniziativa importante per le famiglie che permette di conciliare vita privata e lavorativa, riducendo il rischio di ...In particolare, arrivano ulteriori risorse dalla Regione Toscana, per circa 10mila euro sull'anno 2023, per le misure '' e 'di Qualità', per migliorare la qualità del nido e garantire ...

Nidi Gratis a Vinci: domande riaperte, sconti da dicembre LA NAZIONE

BANDO NIDI GRATIS A.E. 2023-2024 RIAPERTURA TERMINI Comune di Colle di Val d'Elsa

Sono quattro a Capannori i nidi privati accreditati per i quali è possibile richiedere il contributo regionale: Nido Cosimo Isola, via della Rimembranza 30 Marlia; Nido Il Grillo Parlante, via Guido ...Il Comune di Vinci riapre le domande per accedere ai contributi per i nidi gratuiti o agevolati in base all'ISEE. Un'iniziativa importante per le famiglie che permette di conciliare vita privata e lav ...