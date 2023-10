Nessuno lo fa senza? La confidenza di Patty Pravo spiazza tutti

(Di martedì 3 ottobre 2023) Ospite della seconda puntata di Belve, in onda su Rai2,ha raccontato a Francesca Fagnani la sua vita piena di eccessi e sregolatezze. Quando si parla di droghe la conduttrice chiede se le ha provate proprio tutte e la risposta della cantante è chiara: «Certo, ma chi è che fa questo mestiereanfetamina?». Sono più timidi a dirlo? «non perché sono timidi, non lo dicono proprio». La Fagnani a quel punto incalza: parla degli anni '70 o anche di oggi? E la cantante conferma: «in generale». E quando la conduttrice chiede degli effetti, la cantante spiega: «Stai sveglio: lavori talmente tanto che alle volte non dormi assolutamente, hai molta vitalità».racconta anche i suoi amori, così tanti che quando la Fagnani chiede scherzosamente l'elenco dei suoi mariti fa fatica anche lei ...

Tempo di lettura: < 1 minutoRisveglio a “secco” per la zona alta della città di Avellino, da via Scandone salendo verso lo Stadio Partenio, via ...

Masportivo di vertice, oggi, può immaginare di essere presente sempre e ovunque. ... Dopo il colpo grosso di Pechino, potremmo finanche azzardare chela rinuncia in Coppa Davis, Jannik ...Sono stata messa in una culla tra tante altre culle, in un grande stanzone, a piangere da sola,chevenisse, se non qualche inserviente, una volta ogni tanto. A volte mi legavano. Certi ...

Calenda ignorato dagli operai, Fausto Bertinotti: "Impressionante ... La7

Esce dall'ospedale senza avvisare nessuno, Costantina scompare nel nulla. L'allarme dei familiari: «Aiutateci» leggo.it

La premier al Festival delle regioni interviene sulla stagione delle riforme che "deve andare avanti", sul Pnrr, per il quale "bisogna "correre correre correre" e sulla spesa per la sanità definendo " ...In principio Nessuno ti salverà aveva incluso una scena con maggiore dialogo per la protagonista, ma il regista ha preferito non inserirla nel montaggio finale per un motivo ben preciso.