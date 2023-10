Nessuna guerra ma non siamo d' accordo | Apostolico | Meloni non arretra

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 3 ottobre 2023) "Non c'è nessuno scontro con la magistratura, la magistratura è libera di disapplicare una legge del governo e il governo è libero di dire che non è d'". Così la premier Giorgiaa margine del suo intervento al Festival delle Regioni a Torino, a proposito della sentenza del tribunale di Catania, sul tema migranti. "Dico quello che penso, ognuno ha l'autonomia di pensiero, io ho il mio ma non è uno scontro. È un tema che riguarda una sentenza specifica, ma l'interpretazione di un attacco alla magistratura mi fa molto riflettere perché penso di avere anche io il diritto a dire che non sono d'se viene disapplicata una legge del governo” aggiunge