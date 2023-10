Nata per te dal 5 ottobre al cinema | parte il tour nelle sale della Campania

Leggi su 2anews

(Di martedì 3 ottobre 2023) Il regista e il protagonista diper te, Pierluigi Gigante, insieme a Luca Trapanese saluteranno il pubblico in 10a partire da giovedì 5con due appuntamenti a Napoli. Al via ilneidiper te, il nuovo film di Fabio Mollo, in sala dal 5