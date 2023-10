(Di martedì 3 ottobre 2023) C’è unorizzonte didestinato a coinvolgere per i bambini e i ragazzi e a proporlo è Ladi Teseo. La collana prende il nome de Ladeied è destinata a ospitare libri illustrati creati da autori di prestigio neldel disegno, dell’illustrazione e della narrativa. A inaugurare le pubblicazioni sono i progetti di due autori best-seller e una vera e propria rivelazione che arriva direttamente da Hollywood. Foto Julian Hargreaves da Ufficio Stampa “Andrea de Carlo qualche mese fa mi ha inviato la storia di Batuc scritta e disegnata e colorata con sua figlia Malina”, racconta Elisabetta Sgarbi, publisher Ladi Teseo. “Mi disse: ‘Ma non c’è una collana per bambini alla’. E io ...

'Con questo accordoil primo gruppo intermodale in Europa, per offrire un reale servizio di mobilità integrata , treno,, autobus utile al Paese, ai viaggiatori e ai turisti', ha dichiarato ...... Luca Cordero di Montezemolo, commenta l'accordo, tramite il quale - sottolinea - 'il primo gruppo intermodale in Europa, per offrire un reale servizio di mobilita' integrata, treno,, ...

Nasce La Nave dei Piccoli: un nuovo mondo di avventure letterarie Funweek

Msc acquista il 50% di Italo. Così le navi da crociera 'salgono' sui ... QUOTIDIANO NAZIONALE

Si arricchisce l’offerta de La Nave di Teseo che annuncia la collana dedicata a libri per bambini e ragazzi. Si comincia con due autori best seller e una rivelazione: Matthew McConaughey.«Con questo accordo nasce il primo gruppo intermodale in Europa, per offrire un reale servizio di mobilità integrata treno, nave, autobus utile al Paese, ai viaggiatori e ai turisti», ha detto. Italo ...