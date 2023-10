Nasce Ascetic | algoritmo per ricostruire modelli di evoluzione tumorale

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 3 ottobre 2023) MILANO (ITALPRESS) – Migliorare la nostra capacità di prevedere come evolverà un tumore, superando le limitazioni delle analisi che considerano solo le singole mutazioni genetiche. Questo è l'obiettivo possibile grazie al nuovo metodo chiamato(Agony-baSed Cancer EvoluTion InferenCe), sviluppato da Milano-Bicocca, capace didiper ciascun paziente e successivamente identificareevolutivi che si ripetono in diversi pazienti.Il metodo, illustrato nell'articolo “Evolutionary signatures of human cancers revealed via genomic analysis of over 35,000 patients”, appena pubblicato sulla rivista Nature Communications, è stato sviluppato da un gruppo multidisciplinare guidato da Daniele Ramazzotti, docente di informatica presso il ...