Naruto | Shippuden | la splendida figure di Minato è scesa di prezzo su Amazon | e i fan ringraziano

Leggi su movieplayer

(Di martedì 3 ottobre 2023)ha deciso di pensare ai fan die di, nello specifico, mettendo in sconto una sua actiondal mondo di. Avete capito bene, unaispirata al personaggio di Namikaze, direttamente da, è attualmentedisu. Sul sito potete trovarla a 27,80€, con uno sconto del 25% sulindicato. Se fan del ninja leggendario in questione, o anche semplicemente del mondo narrativo da cui proviene, e volete maggiori informazioni per un eventuale acquisto, non dovete fare altro che passare dal box qui sotto. Nel dettaglio, almeno in base a quanto riportato su ...