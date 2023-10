Napolitano | Gasparri | ' si impara sempre anche da avversari'

(Di martedì 3 ottobre 2023) Roma, 3 ott. (Adnkronos) - "Abbiamoto che si entra qui dentro con una buona cultura di base, l'improvvisazione non paga mai e che siqualcosa nel confronto del Parlamento e della democraziadal proprioo, che può rimanere distinto e distante da noi, ma con il quale in questo luogo si può combattere e discutere e con il quale ci si può capire. Con questo spirito non servile ma sincero il Gruppo Forza Italia si unisce al ricordo del Presidente". Lo ha affermato nel suo intervento nell'Aula di Palazzo Madama il senatore di Fi Maurizio

“Spesso abbiamo discusso , sempre con rispetto per la sua dimensione istituzionale. Ci furono scambi polemici sulla Turco- Napolitano . Poi anche in ...

...di turno Maurizioche ha spiegato che " nella giornata di oggi non si terranno lavori di Assemblea e Commissioni in segno di lutto per la scomparsa del presidente emerito". ...... ha dichiarato il senatore Maurizio. "Il partito conferma di essere la forza più ...- fi regione lazio Leggi i commenti I commenti dei lettori Video del giorno Funerali Giorgio, l'...

Ultimo'ora: Napolitano: Gasparri, 'si impara sempre anche da ... La Svolta

Napolitano, Gasparri: momenti di polemica ma l'ho sempre rispettato ... Il Sole 24 ORE

Insomma, dopo l’ora e 22 minuti del 21 e fino a domani, in due settimane, l’aula del Senato ha lavorato per tre ore e 27 minuti e quarantacinque secondi netti, se non ho sbagliato i conti fra una ...Insomma, dopo l’ora e 22 minuti del 21 e fino a domani, in due settimane, l’aula del Senato ha lavorato per tre ore e 27 minuti e quarantacinque secondi netti, se non ho sbagliato i conti fra una ...