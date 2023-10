Napolitano | Cattaneo | ' ci lascia eredità morale'

(Di martedì 3 ottobre 2023) Roma, 3 ott. (Adnkronos) - "L'che il Presidenteciè nella sua idea della politica come strumento per il superamento delle iniquità economiche e sociali; e nella sua idea delle Istituzioni come fondamenta per il perseguimento dell'interesse generale; e nella sua idea della Costituzione come promotrice del benessere e della coesione sociale". Lo ha affermato la senatrice a vita Elena Cattaeno, ricordando nell'Aula di Palazzo Madama il Presidente emerito della Repubblica, Giorgio. "Rimarrà il ricordo -ha proseguito- di un Presidente autorevole e rigoroso, ma sempre profondamente umano e capace di interpretare con acutezza i fenomeni della vita politica".

I nove anni al Quirinale di un ex comunista: dalla prima elezione del 2006 al giro di boa del primo settennato. La lunga storia del Presidente Napolitano. Nel 2005 Giorgio Napolitano a ottant'anni scr ...