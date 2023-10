Napoli-Udinese | Manganiello sul rigore a Kvara | «Lo tocca appena»

Leggi su ilnapolista

(Di martedì 3 ottobre 2023) Durante il match traterminato per 4-1, al 19esimo minuto è stato fischiato unsutskhelia, segnato poi da Zielinski. Dazn , tramite OpenVar , ha messo a disposizione il dialogo tra l’arbitro e la Sala Var per il contatto tra il georgiano e Ebosele. L’arbitrodice subito dopo il fallo: «Lo». Dalla Sala Var, invece, non sembrano della stessa opinione e chiedono adi rivedere l’episodio: «La palla non la prende? No, non la prende… è il piede destro il problema. C’è il destro di Ebosele sul sinistro di. Glielo dà il calcio sul piede, per me questo è da far vedere., ti consiglio di rivederla al monitor.protegge il ...