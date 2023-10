Napoli-Real Madrid | probabili formazioni e dove vederla in streaming e tv

Leggi su 2anews

(Di martedì 3 ottobre 2023) La sfida valida per la seconda giornata del Gruppo C di Champions League,, è in programma per questa sera: ecco tutti i modi per poterla vedere.in programma alle 21 di oggi, martedì 3 ottobre 2023, nel match in diretta tv che è valido per la seconda giornata del Gruppo C