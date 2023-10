Napoli-Real Madrid oggi in tv | orario | canale e diretta streaming Champions League 2023 2024

Leggi su sportface

(Di martedì 3 ottobre 2023) Le indicazioni per seguire intv la sfida tra, valida per il secondo turno della fase a gironi di. Sfida sempre molto affascinante quando i Blancos vengono a far visita nella città partenopea. Il pubblico si farà sentire e proverà a dare una mano alla squadra di Garcia che nelle ultime uscite sembra aver finalmente imboccato la strada giusta dopo un avvio di stagione con alti e bassi. La sfida è in programma, martedì 3 ottobre alle 21:00 al ‘Maradona’.su Sky Sport Uno e insu NOW, Sky Go e Infinity+. SportFace.