Napoli-Real Madrid | le formazioni ufficiali | Vinicius sfida Kvaratskhelia

Leggi su 11contro11

(Di martedì 3 ottobre 2023) Ci apprestiamo a vivere un’altra grande notte di Champions League con grande interesse sulle italiane e soprattutto su. Il match valido per la seconda giornata dei gironi regalerà sicuramente spettacolo e mostrerà il vero livello raggiunto dai partenopei in questa prima parte di stagione. Ecco ledi. Dopo il turnover e l’ottima gestione dei giocatori da parte di Rudi Garcia ecco la migliore formazione schierabile, tenendo conto dei pesanti infortuni in difesa. Davanti a Meret la difesa quasi obbligata con Di Lorenzo, Ostigard e Natan reduci da due ottime prestazioni e Olivera. Centrocampo titolare composto da Anguissa, Lobotka e Zielinski mentre davanti vicino a Osimhen e ...