Napoli-Real Madrid | in campo cinque candidati al Pallone d'Oro

(Di martedì 3 ottobre 2023) Notte di stelle stasera al Maradona, dove alle 21 è in programma la gara di Champions. Oggi scenderanno in...

Napoli - Il Napoli Primavera di mister Tedesco scende in campo alle 14 per sfidare il Real Madrid di Arbeloa per la seconda giornata del girone C di ...

La diretta testuale di Napoli-Real Madrid , match valido per il 2° turno del Gruppo C di Youth League . Gli azzurrini di mister tedesco contro i ...

Bufera attorno al club dopo le accuse di corruzione nei confronti degli arbitri: diramato un comunicato ufficialeIlMadrid non ci sta. Impegnato questa sera al Maradona contro il, il club spagnolo è nel frattempo al centro di vicende extra - calcistiche, con gravi accuse rivolte al presidente Florentino ...L'esterno spagnolo ha parlato a poche ore del match di Champions traMadrid, entrambe sue ex squadre: 'Vinca il migliore''Stasera indosserò la maglia dele i pantaloncini delMadrid. Oppure il contrario, non ho ancora scelto'. Così José ...

Champions League, dove vedere in tv Inter-Benfica e Napoli-Real Madrid Corriere della Sera

E' in corso il pranzo UEFA tra Napoli e Real Madrid, una consuetudine per le partite di Champions League. Al GH Parkers non c'è però Aurelio De Laurentiis.Napoli e Inter in campo alle 21 per affrontare Real Madrid e Benfica. La Roma, prima giocare domenica a Cagliari, giovedì riceve Torna l’appuntamento, per sette italiane, con le coppe europee. Da oggi ...