Napoli-Real Madrid | Callejon | “Sarà una notte magica”

Non c’è partita nella sfida del secondo turno di Youth League tra Napoli e Real Madrid . Gli ospiti infatti domina no in tutto l’arco dei 90? e ...

- Il Primavera di mister Tedesco scende in campo alle 14 per sfidare il Madrid di Arbeloa per la seconda giornata del girone C di Youth League ...

Champions League, dove vedere in tv Inter-Benfica e Napoli-Real Madrid Corriere della Sera

Questa sera in campo alle 21 sia l’Inter contro il Benfica che il Napoli, impegnato in casa nel big match contro il Real Madrid. Borussia Dortmund-Milan sarà visibile in diretta e in esclusiva su ...NAPOLI - Il terremoto di ieri sera nei Campi Flegrei ha agitato la vigilia del Real Madrid: la squadra di Ancelotti, a Napoli per il big match valido per la seconda giornata della fase a gironi di ...