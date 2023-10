Napoli | Politano | «Vincere oggi può lanciarci a grandi obiettivi»

(Di martedì 3 ottobre 2023), attaccante del, ha così parlato prima del fischio d’inizio del match contro il Real Madrid Matteoha così parlato a Sky Sport prima di-Real Madrid. LE PAROLE – «E’ unassima partita, arriva in un buon momento per noi. Può, dopo il Liverpool lo scorso anno non ci siamo più fermati. Vogliamo ripeterci anche. Li abbiamo studiati, sappiamo che a livello mondiali sono i più forti, ma sappiamo anche che non gli piace correre all’indietro».

Commenta per primo Matteo, esterno offensivo del, è intervenuto a Sky Sport prima della sfida con il Real Madrid , seconda giornata dei gironi di Champions League: 'E' una grandissima partita, arriva in un ...... esultanza gol MatteoMatteo, attaccante del, ha rilasciato una intervista ai microfoni di Sky Sport a pochi minuti dal fischio d'inizio del match contro il Real Madrid, ...

Politano Sky: "Scorso anno dopo la vittoria col Liverpool non ci siamo più fermati, vogliamo ripeterci" Tutto Napoli

La cronaca in diretta di Napoli-Real Madrid, in programma oggi alle ore 21, in TV su Sky e Mediaset Infinity. Il risultato in tempo reale della partita di oggi, le ultime news sulle formazioni ...Sono ufficiali le formazioni di Napoli-Real Madrid, match valido per la seconda giornata del Gruppo C di Champions League. Garcia si affida all’undici tipo di queste ultime partite. In ...