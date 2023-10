Napoli | Kvaratskhelia | “Sogno di vincere la Champions e andare al Mondiale con la Georgia”

Leggi su sportface

(Di martedì 3 ottobre 2023) Khvichaha parlato in conferenza stampa in vista della sfida contro il Real Madrid di stasera. Ilno è cresciuto ammirando i blancos in tv, ma ora è innamorato di: “Sento l’amore della gente nei miei confronti, mi danno un’energia unica e senza di loro non saremmo arrivati dove siamo, questi tifosi meritano il meglio. Qui ho trovato un gruppo unico, uno staff tecnico incredibile, tutto ha funzionato perfettamente e siamo arrivati a un titolo che la gente ha festeggiato per mesi. Non dimenticherò mai l’accoglienza in aeroporto dopo la vittoria sulla Juve, incredibile“. Kvara ammette di sognare di poterun giorno il Pallone d’Oro, e che lui è la dimostrazione che impegno e sacrificio alla lunga vengono premiati. “Sono cresciuto guardando il Real in tv e adesso me li ritrovo di fronte ...