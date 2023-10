Napoli | Kvaratskhelia | “Derby del Cuore Contro il Real Madrid” il retroscena

Leggi su napolipiu

(Di martedì 3 ottobre 2023) Pernon è una partita come le altre: il georgiano da bambino tifava i blancos e il suo idolo era Guti. CALCIO. La sfida di Champions League tra, in programma stasera al Maradona, ha un sapore speciale per Khvicha. Il talento georgiano aveva una passione da bambino: tifare i blancos. Come racconta il Corriere dello Sport,vestiva una maglietta bianca con il numero 7 e il nome di Guti disegnato col pennarello. Il suo idolo era proprio l’ex centrocampista spagnolo. Qualche mese fa lo stesso Guti gli ha fatto recapitare a Castel Volturno una sua maglia originale autografata, invitandolo scherzosamente a indossare presto una maglia del ...