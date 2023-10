Napoli | il sindaco | «Danni terremoto? Lo stadio oscilla per il tifo»

Leggi su calcionews24

(Di martedì 3 ottobre 2023) Le parole di Gaetano Manfredi,di, sulla situazione delloMaradona dopo il. I dettagli Gaetano Manfredi,di, ha parlato dei possibilial Maradona dopo ilin città. LE PAROLE – «Lodal punto di vista strutturale non ha nulla, così come noi ci aspettavamo viste le sue caratteristiche. Ricordo che neldel 1980 l’impianto non ebbe alcun danno e che quando la gente fa ilsicuramente lezioni sono più grandi di quelle legate alle scosse di bradisismo. C’è un tema di gestione della partita che non è di nostra competenza ma attiene ad altre istituzioni».