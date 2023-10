Napoli | con il Real tornano titolari in due | le scelte di Rudi Garcia

(Di martedì 3 ottobre 2023) Notte magica al Maradona dove questa sera arriverà ilMadrid: entrambe le squadre sono in testa al girone con tre punti in classifica Sembra essere tornato un po’ di sereno in casa. Dopo l’avvio di campionato un po’ stentato con la sconfitta in casa contro la Lazio e il conseguente pareggio di Genoa Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.

Per Kvaratskhelia Napoli - Real Madrid non è una partita come le altre: il georgiano da bambino tifava i blancos e il suo idolo era Guti. CALCIO ...

Khvicha Kvaratskhelia ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida contro il Real Madrid di stasera. Il georgiano è cresciuto ammirando i ...

... che ha avuto il suo epicentro a Bagnoli, un'altra scossa di magnitudo 4.0 ha fatto tremare... La gente è preoccupata e arrabbiata e infatti una donna, scesa in stradala figlia disabile, ha ...Ma Mathias Olivera, uruguayano, spesso titolareSpalletti in Europa - per lo stesso motivo - ci aggiunge sedici centimetri, arriva a 1,84 e può andare a fare a spallatechi capita. Il Real ...

Napoli, l'elenco degli 800 supermercati dove fare la spesa con i prezzi bloccati contro l'inflazione Fanpage.it

Napoli, 3 ott. (askanews) – Sono proseguite per tutta la notte le verifiche da parte dei tecnici del Comune di Napoli in seguito alle segnalazioni pervenute al turno di guardia della Protezione civile ...Seconda giornata della fase a gironi per la Champions League 2023/24. Ad aprire gli impegni delle italiane Napoli ed Inter, entrambe in casa contro Real Madrid e Benfica. Domani in campo Lazio e Milan ...