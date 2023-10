Napoletano bruciò vivo il vicino a Olbia | il racconto di un testimone | “Era una torcia umana”

Leggi su anteprima24

"Urlava: 'vado a fuoco, vado a fuoco'. Era una". Ildell'autista del bus che l'11 maggio 2022 in via Petta, a, soccorse Toni Cozzolino spegnendo con un estintore le fiamme che lo avvolgevano, ha fatto calare il gelo stamattina nell'aula della Corte d'assise di Sassari, dove si celebra il processo per omicidio nei confronti di Davide Iannelli, 48 anni di origini napoletane,di casa della vittima. L'imputato, reo confesso e difeso dagli avvocati Cristina e Abele Cherchi, è accusato di aver bruciatoCozzolino cospargendolo di benzina e appiccando le fiamme con un accendino. L'uomo morì in ospedale dopo dieci giorni di agonia. Oggi davanti alla Corte hanno deposto due testimoni, chiamati in aula dal pm Daniele Rosa: ...