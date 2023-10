Nadef | Smi | “L’Italia è un paese dove sanità e salute non avranno un futuro facile”

(Di martedì 3 ottobre 2023) Il Presidente Nazionale del Sindacato Medici Italiani (Smi), Ludovico Abbaticchio, interviene sulRoma – «Questo non è ununtenuto conto della(Nota di Aggiornamento al Documento di Economia e Finanza) presentata da questo Governo, che porterà il Fondo Sanitario Nazionale dal 6,7% sul Pil del 2022 al 6,1% del 2026» così Ludovico Abbaticchio, Presidente Nazionale del SMI. «Non sono bastati le migliaia di morti per il Covid con il personale medico che si è comportato in modo esemplare rischiando la propria vita. Allora tutti giuravano mai più tagli allae proclamavano a gran voce che medici erano degli eroi. Adesso, invece, di mantenere quelle ...

Smi, Nadef: Questo non è un paese dove sanità e salute avranno un ...

