Nadef 2023 | medici ospedalieri | “Dimissioni di massa senza risorse adeguate per Ssn”

Leggi su sbircialanotizia

(Di martedì 3 ottobre 2023) "L'analisi Gimbe è impietosa, o qualcuno sbaglia a fare i conti o c'è chi comunica cose sbagliate" “Mi chiedo come sia possibile investire sui contratti deie sul Ssn se servono solo per questi due ambiti circa 4 mld di euro, e nellala spesa per la sanità pubblica nel 2024-2025 tenderà a diminuire? C’è qualcosa che non torna e l’analisi della Fondazione Gimbe sullaè impietosa: o qualcuno sbaglia a fare i conti o c’è chi comunica cose sbagliate. E’ un errore che ci interessa capire, ma a questo punto se non ci saranno in manovraper la sanità dare ledi. Siamo arrivati al limite”. Così all’Adnkronos Salute il segretario nazionale dell’Anaao-Assomed, il sindacato deidirigenti del Ssn, Pierino ...