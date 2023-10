Musicainsieme vince l’unico bando MAECI per il Sudamerica

Leggi su anteprima24

(Di martedì 3 ottobre 2023) Tempo di lettura: 2 minutiIl progetto culturale presentato dalla società di produzione fondata dal maestro Leonardo Quadrini ed approvato dal Ministero Affari Esteri Cooperazione Internazionale, pone al centro uno scambio musicale Italia-Brasile per l’anno 2023. Un ?gemellaggio? che vede protagonisti giovani cantanti lirici, selezionati per un masterclass – corso di specializzazione per un ristretto numero di allievi talentuosi – del maestro Ennio Capece, svoltosi nella splendida cornice dell’Eremo dei Camaldoli, a Napoli, nel mese di luglio e si concluderà in ottobre, da venerdì 13 a giovedì 19, a San Paulo di Brasile. Nella città brasiliana – che annovera la più grande cittadinanza d’origine italiana e gli oriundi italici sono il 38% della popolazione – il tenore Ennio Capece accompagnato al pianoforte dal maestro Leonardo Quadrini terranno un concerto presso il teatro del Circolo ...