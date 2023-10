Msc si accomoda su Italo | nasce il primo polo della logistica d’Europa

Leggi su nicolaporro

(Di martedì 3 ottobre 2023) L’imprenditore Gianluigi Aponte, italianissimo ma residente in Svizzera dove ha sede la sua Msc, sale sui treni ad alta velocità diper dare vita alintermodale dell’area del Mediterraneo. Una realtà che spazierà dal mare, alle strade e appunto ai binari con l’obiettivo di diventarne il fulcro negli spostamenti di persone e merci. L’accordo, nell’aria da giorni e siglato dopo mesi di negoziati, vede in particolare Mediterranean Shipping Company (colosso da 86 miliardi di fatturato tra navi da crociera e cargo) acquisire la metà del capitale didal fondo americano Gic (Global Infrastructure Partners). La valorizzazione concordata è prossima ai 4 miliardi, compresi i 900 milioni di debiti e l’accordo porta in dote anche i pullman di Itabus. Gic che controllava il 72% circa dal 2018 non esce ...