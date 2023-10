Mourinho al capolinea | la Roma vuole Conte

Leggi su sport.periodicodaily

(Di martedì 3 ottobre 2023) Il complicato avvio di stagione, con tutto il corteo di critiche che ne sono conseguite, pare aver aperte delle crepe nel rapporto tra la, che pare essere giunto al. Per la prossima stagione, infatti, che i i giallorossi considerano quella del rilancio, si parla con insistenza di un approdo in panchina di AntonioAL: PRONTO? Molto dipenderà da come si concluderà questa stagione. La proprietà americana dellaconsider, infatti, imprescindibile il raggiungimento del quarto posto che vorrebbe dire tornare a giocare in Champions League. Ciò, però, potrebbe non bastare per la conferma del tecnico portoghese con i quali i rapporti si sono molto raffreddati, tanto che non è ancora stato ...